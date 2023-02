Aam2core vermietet im Knorr.Eins an Land Baden-Württemberg

Nachdem Ende 2022 Nanz Medico in der Knorrstraße 1 ein ambulantes Rehazentrum auf rund 3.500 m² Fläche bezogen hat, konnte nun das Amt für Vermögen und Bau für die erste, zweite und vierte Etage des Gewerbeareals gewonnen werden. Insgesamt hat das Land Baden-Württemberg rund 4.600 m² Bürofläche angemietet und wird die Mietflächen in der zweiten Jahreshälfte 2023 beziehen. Das von Aam2core repositionierte Knorr.Eins ist damit zu rund 50 Prozent vermietet.

Aam2core hatte im September 2020 die traditionsreiche innerstädtische Landmark-Immobilie von Unilever erworben [wir berichteten]. Die Repositionierung des ehemaligen Knorr-Stammsitzes mit insgesamt rund 17.000 m² Mietfläche befindet sich in der Umsetzung - entstehen werden zeitgemäße Flächen für flexible Nutzungen wie Büro, Praxis, Schulungs- und Tagungsräume. Insbesondere der Altbau mit rund 5.500 m² Mietfläche steht noch vor der Sanierung.



„Wir werden die Flächen für das Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr in hochmoderne und offene Büroräume umwandeln“, sagt Stefan Bögl, Executive Director der aam2core Holding AG. „Mit Nanz Medico und dem Land Baden-Württemberg haben wir nun zwei starke, langfristige Mietparteien im Objekt.“



Das Knorr.Eins besteht aus zwei Bürogebäuden entlang der Sontheimer Straße und Knorrstraße in der Südstadt von Heilbronn. Bei der Vermietung war das Maklerhaus Müller & Bucher Immobilien vermittelnd tätig.