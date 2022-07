Aam2core und Reos übernehmen Management für BVK

Aam2core wird gemeinsam mit ihrem Property Manager-Partner Reos das Asset-, Investment- und Property-Management eines von der Bayerischen Versorgungskammer gehaltenen Immobilien-Spezialfonds für Micro-Living-Objekte in Europa übernehmen.

.

Der bei Universal Investment aufgelegte Spezialfonds investiert vorrangig in Mikro-Apartments, darunter insbesondere Studentenwohnungen in Hochschulstädten in der D-A-CH Region, die nach wie vor solide wirtschaftliche Fundamentaldaten aufweisen. Der geographische Schwerpunkt liegt derzeit auf Deutschland und Österreich. Der Fonds strebt ein Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro an.



Das zu betreuende Portfolio umfasst elf Immobilien mit insgesamt knapp 3.200 Einheiten – größtenteils Micro-Living-Apartments – und eine Gesamtmietfläche von rund 85.000 m². Die Objekte befinden sich in Hamburg, Berlin, Dresden, Bayreuth, Köln, Potsdam, Frankfurt, Mainz und München sowie Wien. Der Vermietungsstart erfolgte zum 1. Juli 2022. Der Smart Building Rollout über alle Objekte soll zeitnah stattfinden.



Aam2core verantwortet neben dem Asset Management auch das Investmentmanagement des Fonds. Die Reos GmbH übernimmt die technische und kaufmännische Immobilienverwaltung der Wohneinheiten. Das Unternehmen bewirtschaftet die Liegenschaften zukünftig unter der neuen Marke Die Zimmerei mit einem besonderen Fokus auf digitale Services.