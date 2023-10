Aam2core und Reos erreichen Vollvermietung für BVK-Portfolio

Rund 14 Monate nach Übernahme des Portfolios und der Einführung der neuen Marke „Die Zimmerei“ [wir berichteten] ist es Aam2core und Reos gelungen, die Objekte eines von der Bayerischen Versorgungskammer gehaltenen Immobilien-Spezialfonds voll zu vermieten.

.

Das betreute Portfolio umfasst elf Immobilien mit insgesamt knapp 3.200 Einheiten – größtenteils Micro-Living-Apartments – und eine Gesamtmietfläche von rund 85.000 m². Die Objekte befinden sich in Hamburg, Berlin, Dresden, Bayreuth, Köln, Potsdam, Frankfurt, Mainz, München sowie Wien. Neben dem kaufmännischen und technischen Property Management realisiert Reos die volldigitale Erst- und Wiedervermietung. Alle freien Wohneinheiten stehen über einen transparenten fünfstufigen Online-Mietprozess zur Verfügung.



Der bei Universal Investment aufgelegte Spezialfonds investiert vorrangig in Mikro-Apartments, darunter insbesondere Studentenwohnungen in Hochschulstädten der DACH-Region, die nach wie vor solide wirtschaftliche Fundamentaldaten aufweisen. Der Fonds strebt ein Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro an.