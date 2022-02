Aam2core kauft Value-add-Büroensemble in Herzogenaurach

Die Aam2core Holding AG erwirbt einen ca. 16.000 m² großen Multi-Mieter-Bürokomplex in Herzogenaurach von einem Family Office. Die Investitionssumme beträgt rund 30 Mio. Euro und ist die dritte Transaktion in den Bereichen Wohnen und Büro der letzten 3 Monate [wir berichteten] mit einem angekauften Immobilienvolumen von insgesamt ca. 1,25 Mrd. Euro.

.

Die drei Häuser in der Ohmstraße 2-4 besitzen eine Gesamtmietfläche von knapp 16.300 m². Gut 70 Prozent der Gesamtmietfläche verteilen sich auf Büros, weitere 20 Prozent sind Produktionsflächen. Die drei vier- bis siebengeschossigen Gebäudeabschnitte aus den Jahren 1999, 2009 und 2013 sind hochwertig errichtet und weisen nur einen geringeren Investitionsstau auf - verglaste Brücken verbinden die Baukörper miteinander. Zu den Objekten gehören über 280 PKW-Stellplätze. Die Ankermieter kommen aus den Bereichen Softwareentwicklung und Automatisierungstechnik. Die Leerstandsquote liegt im einstelligen Prozentbereich.



„Büroflächen in vergleichbarer Größe und Qualität sind am Standort Herzogenaurach kaum zu finden. Die Objekte besitzen kurzfristiges Wertsteigerungspotenzial durch Mietvertragsverlängerungen und Leerstandsabbau. Herzogenaurach zeichnet sich durch eine extrem hohe wirtschaftliche Dynamik bei attraktiven Gewerbesteuersätzen aus. Diese Dynamik wird durch den Ausbau der Hauptquartiere von Schaeffler, Adidas und Puma noch weiter an Fahrt gewinnen.“, so Stefan Bögl, Executive Director Asset Management.



Herzogenaurach liegt im Landkreis Erlangen-Höchstadt und ist Teil der Europäischen Metropolregion Nürnberg. Hier haben nicht nur Puma und Adidas ihren Hauptsitz, auch die Schaeffler Technologies AG & Co.KG trägt zu wirtschaftlichen Stärke der Stadt bei. Die Autobahnen A3 und A73 gewährleisten eine direkte Anbindung an den Großraum Nürnberg-Erlangen. Verschiedene Nahversorger sind von der Ohmstraße fußläufig erreichbar.