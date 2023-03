Aam2core holt Thomas Worschech an Bord

Thomas Worschech ist neuer Director of ESG and Sustainability bei der Aam2core Holding AG. Der 33- Jährige soll die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens weiter vorantreiben. Die Position wurde neu geschaffen.

Worschech kommt vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Immobilienwirtschaft forschte. 2020 gründete er mit TW & Associates ein Beratungsunternehmen zur Beurteilung nachhaltiger Immobilieninvestments. Dort unterzog er Assets im Wert von mehr als 1 Mrd. Euro Stresstests und Analysen zur Zukunftsfähigkeit. Parallel zu seiner Lehrtätigkeit am KIT und an der Internationalen Hochschule Mannheim/Berlin entwickelte er im Rahmen seiner Promotion ein Risikoanalyse- und Portfolio-Modell zur Beurteilung eines nachhaltigen, zukunftssicheren Gebäudebestands. Weitere berufliche Erfahrungen sammelte er in einer M&A-Boutique.