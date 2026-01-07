Aam2core holt Dominik Boywitt als Head of Human Resources an Bord

Aam2core stellt zu Jahresbeginn die Weichen für weiteres Wachstum und hat mit Dominik Boywitt einen versierten HR-Experten als Head of Human Resources gewonnen. Mit dieser neuen Schlüsselposition schafft das Unternehmen die Grundlage für eine langfristige, strukturierte Weiterentwicklung im Personalbereich.

.

In seiner neuen Rolle wird Dominik Boywitt zentrale HR-Prozesse innerhalb der Aam2core Holding AG ausbauen und strategisch neu verankern. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung und Implementierung moderner Personalinstrumente, die gezielte Förderung von Talenten sowie die Neuausrichtung von Weiterbildungs- und Entwicklungsprogrammen.



Zuletzt war Boywitt als Head of Human Resources - Investment Banking bei der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG tätig. Seine Laufbahn umfasste dort verschiedene Fach- und Führungspositionen, in denen er sowohl strategische als auch operative HR-Verantwortung getragen hatte. Seine Schwerpunkte lagen unter anderem in der Organisationsentwicklung, dem Change-Management sowie in der Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung.



„Dominik Boywitt bringt genau die strategische Weitsicht mit, die wir für unsere Wachstumspläne im Personalbereich benötigen“, sagt Vorstand Michael Schleich. „Sein Erfahrungshintergrund im internationalen Umfeld und sein ganzheitlicher Blick auf HR-Themen werden uns helfen, unsere internen Strukturen weiter zu professionalisieren und gleichzeitig eine moderne und offene Unternehmenskultur auszubauen.“