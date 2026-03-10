Aam2core gründet ESG-Beratung Aam2green

Die Aam2core Holding AG hat mit der Aam2green Advisory GmbH ihre eigene Nachhaltigkeitsberatung ins Leben gerufen. Damit führt der Investment- und Asset Manager seine Beratungsleistungen im ESG-Bereich in ein eigenständiges Unternehmen aus, das künftig auch dritten Marktakteuren offensteht. Operativ verantwortlicher Geschäftsführer wird Dr. Thomas Worschech, der seit rund drei Jahren als Head of ESG & Sustainability die Nachhaltigkeitssparte von Aam2core verantwortet.

.

Thomas Worschech ist promovierter Experte für Sustainable Real Estate Management. Nach mehreren Jahren Tätigkeit als Unternehmensberater war er am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als Dozent für die Vorlesungsreihe (Sustainable) Real Estate Management tätig. Seine Lehr-, Forschungs- und Promotionstätigkeit konzentrierte sich dabei auf die Zukunftsfähigkeit von Immobilien und die Entwicklung von Manage-to-Green-Strategien. Darüber hinaus ist er in der politikbegleitenden Beratung zu regulatorischen Nachhaltigkeitsanforderungen beim Bau und Betrieb von Immobilien aktiv.



Das modulare Leistungsportfolio des neuen Unternehmens bietet alle Bausteine für den fundierten Einstieg in die nachhaltige Transformation von Immobilien: von der Erstbewertung von Neu- und Bestandsobjekten mittels Carbon-Footprint- und CRREM-Stranding-Analysen, EU-Taxonomie-Check, DGNB-GiB-Potenzialanalyse bis hin zu physischen Klimarisikobewertungen.



„Die hohe Nachfrage des Marktes nach unserem Gesamtprofil hat uns darin bestärkt, unsere ESG-Expertise nach außen zu tragen und die Aam2green zu gründen. Ich bin davon überzeugt, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, Dr. Thomas Worschech und unserem gesamten Team messbare Mehrwerte für die Zukunftsfähigkeit von Immobilien zu schaffen“, sagt Michael Schleich, Vorstandsmitglied der Aam2core Holding AG.