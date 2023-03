Aam2Core gewinnt BImA für Böblinger Volt

Die Aam2core Holding AG verbucht einen weiteren Vermietungserfolg in Böblingen. Mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) bekommt der Bürokomplex Volt in der Herrenberger Straße 140 einen weiteren Mieter und ist damit voll vermietet. Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen, welche bis Mitte 2024 abgeschlossen sein werden, können die knapp 1.600 m² Fläche von der Bundesbehörde bezogen werden. Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen und enthält mehrere Verlängerungsoptionen. Bei der Vermietung waren E&G Real Estate und Immoraum GmbH vermittelnd tätig.

.

„Fast genau zwei Jahren nach dem Erwerb der Immobilie [wir berichteten] haben wir die Vollvermietung in Böblingen erreicht. Die Neupositionierung ist uns hervorragend gelungen, der Bürokomplex zukunftssicher aufgestellt. Eine DGNB-Zertifizierung in Gold streben wir bis Jahresmitte an", so Stefan Bögl, Executive Director Asset Management bei Aam2core.



Ankermieter der Liegenschaft aus zwei Bestandsgebäuden mit einer Gesamtmietfläche von knapp 16.000 m² ist Hewlett Packard Enterprise. Zu den weiteren Mietern gehören der Anlagenbauer Onejoon [wir berichteten] sowie Micro Focus Deutschland. Die in den Jahren 1984-1990 erbauten Gebäude hat Aam2core gemeinsam mit der Cara Real Estate GmbH im März 2021 erworben, umfassend modernisiert und unter dem Namen Volt neu positioniert.