Aachener Unternehmer plant Ökoprojekt auf der ehemaligen Schachtanlage Marl-Polsum

Die RAG Montan Immobilien hat zwei mehr als elf Hektar große Flächen auf der ehemaligen Schachtanlage Polsum 1 und 2 in Essen an den Aachener Ökounternehmer Dirk Gratzel verkauft. Der neue Eigentümer will sie zum Ausgleich seiner individuellen CO2-Bilanz nutzen. Hier sollen unter dem Projektnamen „Green Zero“ u.a. eine Streuobstwiese und ein Feuchtbiotop entstehen. In einem ehemaligen Bunker wird voraussichtlich ein Fledermausquartier realisiert.

.

Werner Arndt, Bürgermeister der Stadt Marl, begrüßt die Initiative des 52-jährigen Unternehmers aus Aachen: „Dass Marl der erste Ort wird, an dem ein beispielhaftes Projekt zum Ausgleich einer persönlichen CO2-Bilanz verwirklicht wird, freut mich sehr. Es ist der Ausdruck einer starken Verantwortung für unseren Lebensraum und das veränderte Bewusstsein in Sachen Umweltschutz. Das dieses eindrucksvolle Vorhaben auf einem ehemaligen Standort der Montanindustrie umgesetzt wird, ist nicht nur ein Zeichen für den Strukturwandel, sondern auch für einen ökologischen Aufbruch in unserer Region.“



Für die RAG Montan Immobilien, die dienstleistend für die RAG die ehemaligen Bergwerksflächen saniert und ebenso den konzerneigenen Flächenbestand verwertet, stellt sich das Geschäft mit dem ökobegeisterten IT-Unternehmer als ideale Lösung dar. „Der Verkauf der beiden Bergwerksflächen ist für uns eine Win-win-Situation“, sagt Andrea Klein, Geschäftsbereichsleiterin Management Nachbergbau der RAG Montan Immobilien, ausverhandelt hat. „Nach den Vorgaben der Betriebsgenehmigung für die Polsumer Schächte müssten wir nach dem Rückbau und der Flächensanierung die Flächen aufforsten und grün gestalten, eine andere Entwicklung der Standorte ist nicht möglich“, betont sie abschließend.