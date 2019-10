Aachener Quellenhof künftig unter individueller Führung

Das Aachener Grandhotel „Quellenhof“ wird ab kommendem Jahr individuell geführt. Nachdem die AccorInvest Germany GmbH, die das Fünf-Sterne-Haus unter der Accor-Marke „Pullman“ betreibt, nach 20 Jahren am 31.12. planmäßig ausscheidet, wird Aachens erste Adresse ab dem Neujahrstag in Eigenregie arbeiten. Dies teilte die DI-Gruppe jetzt mit. Betreiber und Eigentümer hatten monatelang verhandelt, allerdings ohne einen Konsens finden zu können, wodurch im Frühsommer bekannt wurde, dass das Pullman den Standort definitiv aufgeben wird. Laut Lokalpresse folgten Verhandlungen mit anderen Pächtern für das 5-Sterne-Hotel, deren Ausgang angesichts der jetzt veröffentlichen Ankündigung künftig auf eine individuelle Führung zu setzen, auf der Hand liegt.

.