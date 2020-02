Aachener Grundvermögen kauft in München-Lehel

Die Aachener Grundvermögen hat eine Gewerbeeinheit in bester Stadtteillage in München-Lehel erworben. Verkäufer ist der Projektentwickler Legat Living. Bei der Immobilie handelt es sich um ein Teileigentum im neu entwickelten Gesamtensemble Sankt Anna in der St.-Anna-Straße 16. Passend zum historischen Umfeld hat sich die Traditionsbäckerei Müller-Höflinger die ebenerdige Gewerbefläche in dem 2019 fertiggestellten Neubau gesichert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen zwischen den Vertragsparteien vereinbart. Comfort war beratend tätig.

