Der Friesenplatz 1 in Köln wechselt nach über 20 Jahren den Besitzer. Die in der Domstadt ansässige Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltung hat das in zentral am Kölner Ring gelegene Objekt an Art-Invest Real Estate veräußert. Das Büro- und Geschäftshaus wechselt nun aus dem Bestand eines Fonds der Aachener Grundvermögen in das…

Fotos: Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltung



[…]