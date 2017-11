Aachener Grund erweitert Bielefelder Bestand um Görtz-Gebäude

Die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH baut ihr Engagement in Bielefeld aus und hat ein 3.120 m² großes Geschäftshaus in der belebten Stresemannstraße - direkt neben dem Eingang des gerade eröffneten Shopping Centers Loom - erworben [Loom feiert Eröffnung]. Mit der Akquisition erweitert die Aachener Grund in der Toplage der Stadt ihren Bestand, denn sie besitzt bereits seit 2011 die 21.000 m² große Karstadt-Immobilie [Karstadt Bielefeld geht an Aachener Grund]. Zudem gehören seit Jahren auch die Bahnhofsstraße 41 (Deichmann), die Bahnhofsstraße 43 (Rossmann) sowie das Wameling-Haus (Bahnhofstraße 1/Alfred-Bozi-Straße 25) zum Bestand - ein offizieller Verkauf der Immobilien wurde zumindest bislang nicht kommuniziert.

.

Top Lage, top Mieter

Hauptmieter der jüngst erworbenen Immobilie „Stresemannstraße 3“ ist der deutschlandweit tätige Schuhhändler Görtz. Das Unternehmen hat auf drei Etagen langfristig insgesamt rund 2.830 m² angemietet. Im gleichen Gebäude ist im Erdgeschoss auf etwa 200 m² auch die Bären-Apotheke ansässig. Über den Kaufpreis wurde laut des Maklerhauses Ralph Hagedorn, die die Transaktion begleitet haben, Stillschweigen vereinbart. „Das neu eröffnete Shopping-Center Loom in der Einkaufszone wird in Zukunft noch zusätzlich Konsumenten anziehen. Dass der Eingang des Centers direkt neben Görtz und der Bären-Apotheke liegt, bietet den Mietern perspektivisch die optimalen Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte. Das wiederum schafft auch für den neuen Eigentümer der Immobilie langfristige Planungssicherheit“, so Hagedorn.