Aachener Grund erwirbt Wohnprojekt in Bergisch Gladbach

Die Aachener Grundvermögen erwirbt das Wohnprojekt in der Frankenforster Straße 64-70 in Bergisch Gladbach von einem lokalen Bauträger. Die beiden Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 16 Wohneinheiten sowie ein Doppelhaus werden im KfW-55-EE-Standard errichtet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Auf dem Grundstück in der Frankenforster Straße 64-70, im südlichen Stadtgebiet und unweit der Kölner Stadtgrenze , entsteht im Rahmen einer kleinen Quartiersentwicklung eine Wohnanlage mit 18 Wohneinheiten und 32 Stellplätzen. Die Gebäude werden nach modernsten energetischen Standards errichtet. Die beiden Mehrfamilienhäuser werden unter anderem mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ausgestattet. Neben einer hervorragenden Verkehrsanbindung an die Kölner Innenstadt durch die Straßenbahnlinie 1, die zu Fuß in zehn Minuten erreichbar ist, sind die Wohneinheiten auch sehr gut an die lokale Nahversorgung angebunden. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Ärzte und Bildungseinrichtungen sind fußläufig erreichbar.



„Die Transaktion in Bergisch Gladbach zeigt, dass die deutschen Regionalzentren weiterhin sehr attraktiv sind. Außerdem zeigt der Verkauf, dass das Repricing auf den Immobilienmärkten an Fahrt aufnimmt. Die lang erwartete Bodenbildung scheint erreicht worden zu sein, und wir beobachten, dass wieder vermehrt beidseitig gewinnbringende Deals möglich sind“, sagt Peter Stoffels, Transaction Manager bei Lübke Kelber, der die Transaktion begleitet hat.



„Die sehr gute Lage an einem bevorzugten Wohnstandort, der sich aufgrund seiner direkten Nähe zu Köln und der sehr guten Anbindung großer Nachfrage erfreut, sowie die Gesamtkonzeption der Immobilie mit gutem energischem Standard und die hochwertige Ausstattung der künftigen Wohnungen waren für uns beim Erwerb ausschlaggebend“, erklärt Nico Rosen, verantwortlich für den Ankauf bei der Aachener Grundvermögen. „Zugleich hilft jeder Neubau, den dringenden Bedarf an Mietwohnraum, der gerade im Großraum Köln besonders hoch ist, zu mindern“, ergänzt Rosen.