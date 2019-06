Aachener Grund erwirbt Terragon-Projekt Riviera

Die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat für ihren Aachener WohnenPlus-Fonds mit der Terragon AG einen Kaufvertrag zum Erwerb der Seniorenresidenz Riviera in Berlin-Grünau abgeschlossen. Der Erwerb erfolgt per Forward Deal. Nach Marktinformation ist es die größte bekannte Transaktion für Servicewohnen in Deutschland. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht, für Terragon-Vorstand Dr. Michael Held liegt dieser aber „im Rahmen der Erwartungen und Planung“.

