Die Aachener Grund hat ein Geschäftshaus an der Kaiser-Joseph-Straße 187 in Freiburg erworben. Das Geschäftshaus in absoluter 1a-Lage der Freiburger Innenstadt steht auf einem rund 400 m² großen Grundstück und beherbergt den Modefilialisten Hallhuber als Hauptmieter auf einer Einzelhandelsmiet

Fotos: Reichert Immobilien Investment GmbH



[…]