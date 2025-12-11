Alles im Zeitplan
Aachen: Landmarken und Ericsson feiern Richtfest
Die Landmarken AG und Hauptmieter Ericsson feierten jetzt im Beisein des neuen Aachener Oberbürgermeisters und zahlreichen weiteren Gästen knapp acht Monate nach dem Spatenstich pünktlich das Richtfest. Der Tech-Riese Ericsson wird mit Fertigstellung des Neubaus am Prager Ring sein Eurolab auf über 60 Prozent der Flächen eröffnen.
Der nachhaltige Büroneubau umfasst knapp 9.000 m² Büro- und Kommunikationsflächen. Hauptmieter ist der Tech-Riese Ericsson, der mit seinem Eurolab von Herzogenrath nach Aachen umsiedelt. Der Umzug von Ericsson ist ein strategischer Coup für Aachen: Das Eurolab, das rund 500 hochqualifizierte Experten in Bereichen wie Cybersicherheit, KI und IoT beschäftigt, belegt mit rund 5.500 m² (ca. 61 Prozent der Gesamtfläche) den Großteil des Gebäudes. Jan Peter Meyer-Kahlen, Vice President bei Ericsson, hob hervor, dass der Landmarken-Neubau als konzerninternes Leuchtturm-Projekt für neue hybride Workplace-Modelle dienen wird, das flexible, anregende und kollaborative Flächen bietet, die den Innovationsgeist des Teams perfekt unterstützen. „„Wir entwickeln neue Ideen und pflegen eine Unternehmenskultur, die von Innovationsgeist geprägt ist. Deshalb ist es für uns zentral, dass unsere Flächen flexibel, anregend und kollaborativ sind. Die neue Arbeitswelt des Eurolabs wird innerhalb des Ericsson-Konzerns ein Leuchtturm-Projekt für neue hybride Work-place-Modelle sein“, so Meyer-Kahlen.
Der Neubau wird nach neuesten Nachhaltigkeitsstandards und arbeitsergonomischen Erkenntnissen errichtet und ausgestattet. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant, aktuell läuft laut des Projektentwicklers auch alles nach Plan. Das Gebäude wird nach BEG-40-Standard realisiert und strebt die LEED Gold Zertifizierung an. Die Energieversorgung erfolgt effizient über Wärmepumpen und eine Solaranlage auf dem begrünten Dach. Ein besonderes Feature ist das Zero-Waste-Wärmedämm-Verbundsystem, das rezyklierbar ist und auf den Giebelwänden verbaut wird, sowie die Betonkerntemperierung, die für ein angenehmes Raumklima sorgt und Energie spart. Für Mitarbeitende, die mit dem Rad kommen, stehen 148 Fahrradstellplätze, eine Bike-Station und Duschen bereit. Die 3.400 m² flexible Mietfläche, die noch verfügbar sind, bieten weiteren innovativen Unternehmen die Chance, sich in diesem zukunftsweisenden Umfeld anzusiedeln.