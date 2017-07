A1 investiert 40 Millionen Euro in Wiener Hightech-Datacenter

Heute fand der Spatenstich des neuen A1 Next Generation Datacenters statt. Bis Ende 2018 entsteht in Wien Floridsdorf ein state-of-the-art Rechenzentrum. "Mit dem Bau unseres neuen A1 Next Generation Datacenters investieren wir 40 Millionen Euro in die Zukunft des heimischen Technologie-Standorts. Ein leistungsstarkes Netz und hervorragende Rechenzentren sind die Basis für die Digitalisierung, bei der wir die österreichischen Geschäftskunden und Konsumenten unterstützen. Mit dem neuen Rechenzentrum setzen wir ein klares Zeichen als ICT Spezialist“, so Margarete Schramböck, CEO A1.

.

Als größter heimischer Rechenzentrumsbetreiber wird A1 mit dem neuen Datacenter in Wien Floridsdorf in Österreich über eine Rechenzentrumsfläche von rund 12.000 m² verfügen. Höchste Zertifizierungen für Sicherheit und Umweltmanagement sowie 100%ige Nutzung von grünem Strom machen es zu einem der modernsten Rechenzentren Europas.



„Mit dem neuen Datacenter in Wien erweitert A1 den redundanten Rechenzentrumsverbund, der höchste Sicherheit, Hochverfügbarkeit und Effizienz vereint. Damit spielen wir in der ‚Champions-League‘ der Rechenzentren“, erläutert Schramböck.





Foto v.l.n.r.: Mag.a Renate Brauner (Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft und Internationales), Margarete Schramböck (A1 CEO) und Tatjana Oppitz (IBM CEO) beim Spatenstich des neuen A1-Datencenters.



„Wir freuen uns sehr, dass wir als IBM von A1 ausgewählt worden sind, bei diesem - für Österreich bedeutsamen Infrastrukturprojekt - mitzuarbeiten. IBM verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption, Planung und Realisierung von Rechenzentren. Wir helfen, die notwendige Flexibilität zu erreichen, um den zukünftigen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Dabei behalten wir nicht nur die Errichtungs- sondern auch die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer des Rechenzentrums im Auge", erläutert IBM Österreich Generaldirektorin Tatjana Oppitz.



„Über eine ausgezeichnete digitale Infrastruktur zu verfügen, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Wiener Wirtschaftsstandort. Umso mehr freut es mich, dass sich A1 und IBM entschlossen haben, gemeinsam ein neues Datencenter in Floridsdorf zu errichten“, so Wiens Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner. Der Bau des Datencenters wird auch durch eine Förderung der Wirtschaftsagentur Wien in der Höhe von rund 150.000 Euro unterstützt.