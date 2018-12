A-Town High kauft Gewerbegrundstück im Augsburg Innovationspark

Die A-Town High hat im Oktober von der Stadt Augsburg das circa 3.600 m² große Baufeld 29 im Augsburg Innovationspark erworben. Die Projektgesellschaft, eine Kooperation des Münchener Investors Weissmanngroup und des Augsburger Projektentwicklers Audax, plant auf dem Grundstück die Errichtung eines etwa 60 m hohen Gewerbe-Towers.

