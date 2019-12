A.A.A. verkauft Lindley Lindenberg

Die a.a.a. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung hat den Neubau des Lindley Lindenberg in Frankfurt für rund 21,2 Mio. verkauft. Der Mieter, die Lindenberg-Gruppe, hat ihr neues Haus im Ostend mit dem Namen „Lindley Lindenberg“ bereits im Frühling eröffnet. Das Hotel liegt zwischen dem Osthafen und der EZB und verfügt auf 3.700 m² über 100 Zimmer und einen Veranstaltungsraum. Der Vollzug des Kaufvertrags steht unter den üblichen Bedingungen sowie dem Verzicht des Vorkaufsrechts der Stadt.

.

Wird der Kaufvertrag über die Liegenschaft in der Lindleystraße 17 zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis vollzogen, würde die Gesellschaft in ihrem Einzelabschluss auf Grundlage der gegenwärtigen Planung, die bislang allerdings noch nicht abgeschlossen ist, einen Ertrag i.H.v. rund 2,1 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern) für das Geschäftsjahr 2020 erzielen. Dies teilte das Unternehmen anläßlich der Transaktion mit. Zudem wird auf der Grundlage der gegenwärtigen Planungen der Gesellschaft der Verkauf der Liegenschaft voraussichtlich zu einem Ergebnis der Gesellschaft im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 1,5 Mio. Euro führen. Die bislang abgegebene Prognose der Gesellschaft, die von einem leicht positiven Ergebnis vor Steuern und Sondereinflüssen ausging, bleibt bestehen, da die Gesellschaft die Veräußerung der Liegenschaft als Sondereinfluss wertet.