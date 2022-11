a.a.a. kauft DSV-Sitz in Dietzenbach

Die a.a.a. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung hat den Sitz des Maschinenbauers DVS Technology in der Johannes-Gutenberg-Straße in Dietzenbach erworben.

.

Der Kaufpreis für die Liegenschaft in der Johannes-Gutenberg-Straße 1 liegt bei 12,37 Mio. Euro. Der Ankauf ist im Wege eines gemischten Share- und Asset-Deals über eine Enkelgesellschaft der Gesellschaft erfolgt. Hierbei werden von der Gesellschaft auch Darlehen, einer der die Liegenschaft finanzierenden Bank übernommen.



Das Bürogebäude hat eine Fläche von 2.460 m², zudem befindet sich eine Produktions- und Lagerhalle mit einer Fläche von 7.037 m² auf dem Grundstück für die ein langfristiger Mietvertrag mit der DVS Technology AG abgeschlossen wurde.



Laut eines Gutachtens eines unabhängigen Gutachters beträgt der Marktwert der Liegenschaft Johannes-Gutenberg-Straße 1, inklusive des darauf errichteten Gebäudes, 14,2 Mio. Euro, so a.a.a. in einer Ad hoc-Meldung. Hieraus leitet sich ein angemessener Wert für die erworbenen Geschäftsanteile an den Grundstücksgesellschaften und dem wirtschaftlichen Eigentum an dem auf den Grundstücken errichteten Gebäude in Höhe von 12,37 Mio. ab. Weiterhin sind die in den Pachtverträgen vorgesehenen Mieten und die vorgesehene Laufzeit bis zum 31. Dezember 2032 mit Verlängerungsoption marktüblich.