99pro media vergrößert sich mit neuem Büro in Leipzig

Die zu RTL Deutschland gehörende TV-Produktionsgesellschaft 99pro media verlagert ihre Leipziger Büros und mietet rund 2.100 m² Bürofläche in der Zschocherschen Straße 80a im beliebten Szeneviertel Plagwitz, westlich des Zentrums. Das Medienunternehmen, das derzeit mehrere Standorte in Leipzig betreibt, bündelt seine Niederlassungen ab Oktober 2022 in seinem neuen Headquarter in den historischen Plagwitzer Höfen.

Seit 2008 entwickelt und saniert die Gröner Group dort moderne und nachhaltige Neu- und Altbauten zu Wohn- und Gewerbeflächen sowie Räumen für Kunst und Kultur. Hier bietet sich für RTL die ideale Möglichkeit, eine Arbeitsumgebung nach eigenen Vorstellungen in einem lebendigen und kreativen Umfeld mit kurzen Wegen zu gestalten. Den Mietvertrag vermittelte das Leipziger Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate.