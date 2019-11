98 % aller Institutionellen verfolgen Off-Market-Deals

Off-Market-Immobilientransaktionen erzielten 2018 ein Transaktionsvolumen von 40 bis 70 Mrd. Euro. Damit bestätigt die zweite HPBA Off-Market-Studie in Kooperation mit der Bulwiengesa AG das Ergebnis vom vergangenen Jahr. Die Befürwortung von Off-Market-Transaktionen fällt mit 98 Prozent ähnlich wie im Vorjahr sehr hoch aus. Demgegenüber steht in diesem Jahr die beinahe noch prägnantere Zahl von 29 Prozent an Marktteilnehmern, die an Bieterverfahren nicht teilnehmen oder sie explizit ablehnen. „Für mich persönlich ist dies die wichtigste Erkenntnis, die sich aus den Befragungsergebnissen ableiten lässt: Mit Off-Market-Modellen werden Investorengruppen erreicht, die nicht an konventionellen On-Market-Transaktionen teilnehmen“, erklärt John Amram, Gründer und Geschäftsführer von HPBA.

.

31 Prozent der Befragten führen Share Deals durch

Eine zentrale Erkenntnis aus den neu eingeführten Fragen ist die Tatsache, dass 31 Prozent der von den befragten Investoren durchgeführten Transaktionen als Share Deals anstelle von grundbuchrechtlich dokumentierten Asset-Deals durchführen. Dieser Wert ist mit dem spezifischen Panel der Studie weitgehend repräsentativ für den deutschen institutionellen Immobilienanlagemarkt.



Anteil an Marktteilnehmern mit positiver Abschlussquote gestiegen

Der Anteil an Marktteilnehmern mit positiver Abschlussquote bei Käufern und Verkäufern ist für Off-Market-Modelle im Vergleich zur ersten HPBA Off-Market-Studie nochmals deutlich gewachsen: 68 Prozent der Käufer und 75 Prozent der Verkäufer erreichen durch Off-Market-Modelle eine Erfolgsquote von mehr als 50 Prozent. Damit fällt der Unterschied zu klassischen On-Market-Modellen deutlicher als im vergangenen Jahr aus: Bei den Käufern liegt der Anteil positiver Abschlussquote um 40 Prozentpunkte, bei den Verkäufern um 26 Prozentpunkte höher.



Investoren akzeptieren höhere Verkaufspreise

Im Vergleich zur ersten HPBA Off-Market-Studie hat sich der Anteil der Marktteilnehmer, die bereit sind, höhere Preise zu bezahlen, um 7,8 Prozentpunkte auf 84,8 Prozent gesteigert. Mehr als 43 Prozent der Befragten würden sogar ein Preisdelta zwischen 5 und 7,5 Prozent akzeptieren. Dabei ist das Preisdelta im Gesamtvergleich stabil geblieben.



Auf Käufer- und Verkäuferseite fällt die Zufriedenheitsquote bei Off-Market-Transaktionen 17 Prozentpunkte höher aus als bei On-Market-Verfahren. Auch der Anteil der „sehr unzufriedenen“ Antworten fällt deutlich geringer aus als bei konventionellen On-Market-Transaktionen.



Konstanz bei den Vorteilen von Off-Market-Transaktionen

Im Vergleich zur ersten Studie herrscht eine hohe Kontinuität bei den genannten Vorteilen von Off-Market-Transaktionen, wie Diskretion, Qualität des Matchings und Abschlusswahrscheinlichkeit.



Transparenz und Compliance

Während die Zahl der Studienteilnehmer, die Off-Market-Verfahren als intransparenter wahrnehmen, leicht gestiegen ist, sehen die Befragten Off-Market-Transaktionen seltener im Widerspruch zur eigenen Compliance als noch im Jahr zuvor.



Hohe Repräsentativität der Zweiten HPBA Off-Market-Studie

Für die aktuellen Ergebnisse befragten bulwiengesa und HPBA wie im Vorjahr ein Panel von 700 Teilnehmern aus allen Bereichen der professionellen Immobilienmärkte. Die hohe Repräsentativität der befragten Unternehmen für den deutschen Immobilienmarkt ergibt sich aus den bereits in der ersten Studie erhobenen Assets under Management und den erstmals erhobenen Investorentypen. Insgesamt decken die befragten Unternehmen rund 100 Milliarden Euro Immobilienvermögen ab – mit einer großen Spannweite zwischen Vermögen mit weniger als 100 Millionen Euro bis hin zu Vermögen über zehn Milliarden Euro. Zusätzlich zum verwalteten Vermögen wurde 2019 der Investorentypus erhoben, der sich nun – ebenfalls repräsentativ für den professionellen, anlageorientierten Immobilienmarkt – von Immobilienfonds (24,4 Prozent) über Projektentwickler (18,3 Prozent) und Family Offices (14,2 Prozent) bis hin zu börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften (4,0 Prozent) erstreckt.