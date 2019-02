91 % der Mieter zufrieden mit der Gewofag

Die Gewofag hat von Oktober bis Dezember 2018 erneut ein Drittel ihrer Kunden ausführlich zur Zufriedenheit mit ihrer Wohnsituation und den Dienstleistungen des Unternehmens befragt. Auch dieses Mal stellte die Mieterschaft der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ein hervorragendes Zeugnis aus. Mehr als 91 % sind zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit ihrer Vermieterin. Auch die Weiterempfehlungsquote liegt bei über 90 %.

.

Neben der allgemeinen Zufriedenheit bewerteten die und Mieter auch ihre Wohnung noch besser als bei der letzten Befragung: Mehr als 92 % gefällt es gut oder sogar sehr gut in ihrer Wohnung. Auch der Grundriss, die Ausstattung und der Zustand der Wohnung erhielten von der großen Mehrheit der Mieter gute oder sogar sehr gute Noten.



In den Bereichen Reinigung und Abfallbeseitigung sind die Ergebnisse noch nicht zufriedenstellend. Zwar bewertet eine Mehrheit die erhaltenen Leistungen positiv, doch sehen hier je nach Kategorie rund 25 bis 40 % der Mieter Verbesserungsbedarf. Die Wohnungsbaugesellschaft hat diesen Bedarf bereits vor der diesjährigen Befragung erkannt und damit begonnen, entsprechende Anstrengungen zu unternehmen, um die Zufriedenheitswerte auch in diesem Bereich zu steigern. Ebenso möchte das Unternehmen die telefonische Erreichbarkeit des Kundenservice erhöhen. Aktuell beurteilen rund drei Viertel der Befragten diese positiv. Insgesamt „sehr gut“ schnitt der Kundendienst der Mitarbeiter ab. Gärtner-, Hausmeister- und Handwerkerservices sowie die Leistungen der Mieterzentren erreichten hohe bzw. in einigen Kategorien sogar sehr hohe Zufriedenheitswerte.



Die jährliche schriftliche Mieterbefragung, die nun bereits zum sechsten Mal durchgeführt wurde, ist ein zentrales Instrument der mieterorientierten Wohnungsverwaltung. Dabei werden die Rückmeldungen der Mieter als Basis für die fortlaufende Optimierung der Serviceleistungen genutzt. Jährlich befragt die Gewofag in Zusammenarbeit mit dem externen Partner AktivBo – einem auf Mieterbefragungen spezialisierten Unternehmen – rund ein Drittel aller Mieter. Das entspricht über 11.000 Haushalten. Mit der Befragung 2018 konnte also ein zweiter kompletter Durchlauf über alle Wohnungen im Bestand erfolgreich abgeschlossen werden. Die Fragebögen für die aktuelle Befragung wurden Ende September 2018 versendet, zur Beantwortung bis Ende Dezember 2018. Die Rücklaufquote lag bei über 34 %. Die Teilnahme an der anonymen Befragung war freiwillig.