824,4 Millionen flossen in Pflegeheime und Seniorenzentren

Der deutsche Investmentmarkt für Pflegeheime und Seniorenzentren konnte seine gute Dynamik aus dem Auftaktquartal fortsetzen und erreicht im ersten Halbjahr 2018 ein Volumen von insgesamt 824,4 Millionen Euro – ein Wachstum von 123 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit hat die Assetklasse einen Anteil von 3,3 Prozent am deutschen Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt. Noch vor 3 Jahren lag der Anteil bei lediglich 1,5 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

.

„Das Interesse der Investoren wird von der demografischen Entwicklung in Deutschland getragen, die nicht nur langfristige Konzepte ermöglicht, sondern auch einen steigenden Bedarf an Pflegeheimen garantiert“, sagt Dirk Richolt, Head of Real Estate Finance bei CBRE in Deutschland. „Während die Spitzenrendite im ersten Quartal 2018 noch 5,00 Prozent betrug, notiert sie aufgrund des zunehmenden Investoreninteresses und der fortschreitenden Professionalisierung aktuell bei 4,80 Prozent – Tendenz weiter leicht fallend. Für das Gesamtjahr ist ein Investmentvolumen von deutlich über einer Milliarde Euro zu erwarten. Dies ist zwar wesentlich niedriger als im Ausnahmejahr 2016, dürfte jedoch über dem Investmentvolumen jedes anderen Jahres liegen“, prognostiziert Richolt.



Der Anteil der Portfoliotransaktionen lag im ersten Halbjahr bei 68 Prozent, wobei mittlere Investitionsgrößen von zehn bis 20 Millionen Euro den größten Teil (circa 35 Prozent) der Transaktionen ausmachten. Aktivste Käufergruppe waren die Immobilienaktiengesellschaften / REITS mit 56 Prozent, gefolgt von institutionellen Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen mit 15 Prozent.



Belgische Investoren sehr aktiv

Vor allem das Interesse internationaler Investoren steigt weiter an. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich ihr Anteil fast verdreifacht. Speziell belgische Investoren waren sehr aktiv und stellten 52 Prozent des gesamten in Pflegeimmobilien investierten Kapitals. So erwarb beispielsweise die belgische Confinimmo ein Portfolio mit 17 Senioren- und Pflegeheimen für 172 Millionen Euro.



Gesundheitsimmobilien gewinnen auch jenseits von Pflegeimmobilien an Bedeutung

Neben Pflegeheimen und Seniorenzentren werden auch andere Gesundheitsimmobilien für Investoren zunehmend attraktiv. So erwarb Primonial einen 50 Prozent-Anteil an einem Portfolio von MPT mit einem geschätzten Gesamtwert von 1,635 Milliarden Euro, das vor allem aus Reha-Kliniken bestand und deswegen nicht dem Transaktionsvolumen der Pflegeimmobilien zuzuordnen ist. MPT wurde bei dem Verkauf unter anderem von CBRE beraten.