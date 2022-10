800 neue Studentenwohnheimplätze bis 2024 in Wien

Pünktlich zum Beginn des Wintersemesters haben sich die Experten von CBRE die Wohnsituation der rund 390.000 Studierenden in Österreich sowie die geplanten Studentenwohnheimprojekte angesehen. Rund die Hälfte aller Studierenden in Österreich sind in den 23 Universitäten und Fachhochschulen der Bundeshauptstadt inskribiert. In Wien gibt es auch die meisten Studentenheime – insgesamt über 120.

.

Die größten Projekte der letzten Jahre in Wien waren der DC Tower 3, Fertigstellung 2022, mit 832 Einheiten, The Student Hotel Vienna, Fertigstellung 2020 mit 818 Einheiten und The Fizz, Fertigstellung 2019 mit 195 Einheiten.



Aktuell sind 5 Projekte für Studentenwohnheime in der Pipeline bzw. in Planung, sodass bis 2024 mit rund 800 weiteren Studentenheimplätzen in Wien zu rechnen ist. Diese werden sich in den Bezirken Alsergrund, Favoriten, Meidling, Hernals sowie Floridsdorf befinden.



Die aktuellen Studentenwohnheimprojekte:

• Treibhaus, Wien-Floridsdorf, Fertigstellung 2024, ca. 50 Einheiten

• Liechtensteinstraße 100-102, Wien-Alsergrund, Fertigstellung 2022, ca. 220 Einheiten

• Apfelbaum, Wien-Hernals, Fertigstellung 2023, ca. 40 Einheiten

• FH Campus, Wien-Favoriten, Fertigstellung 2023, ca. 280 Einheiten

• Breitenfurter Straße 6-20, Wien-Meidling, Fertigstellung 2023, ca. 175 Einheiten



Aus Mangel an internationalem Produkt spielt die Assetklasse Studentenwohnheime aktuell eine untergeordnete Rolle am Investmentmarkt. Im Jahr 2022 gab es bisher keine einzige Transaktion in diesem Bereich.