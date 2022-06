777 Capital Partners gewinnt Numa als Betreiber in München

Die 777 Capital Partners AG übernimmt das Asset Management eines modernen Serviced Apartment-Objekts in der Rosenheimer Straße und holt sich als Partner ein weiteres Mal die Numa Group ins Boot. Die international tätige Gruppe wird das Objekt zukünftig betreiben.

.

Numa hat den Betrieb der Serviced Apartments bereits zum 1. Juni vom bisherigen Betreiber Joyn, der Business Apartments Marke von Corestate, übernommen. Für die Gruppe ist es nach Frankfurt [wir berichteten] die zweite Anlage, die sie für 777 Capital Partners betreibt. Der Apartmentkomplex mit der Adresse Rosenheimer Straße 145K befindet sich im Eigentum des Schweizer Family Office W5 Group, dem Family Investment Office von Ralph Winter, der gleichzeitig, neben Thomas Landschreiber, einer der Mitbegründer der 777 Capital Partners AG ist [wir berichteten]. Winter und Landschreiber wiederum haben einst auch Corestate gegründet.



„Wir übernehmen das Asset Management eines vielversprechenden Serviced Apartment-Komplexes in absoluter Toplage. Zudem freue ich mich über den Abschluss des langfristigen Mietvertrags mit Numa. Damit weiten wir unsere bewährte Zusammenarbeit nun auch auf München aus“, kommentiert Thomas Landschreiber, Partner und Mitgründer von 777 Capital Partners.



Die von Numa gemieteten 55 Apartments mit einer Bruttomietfläche von etwa 1.500 m² sind funktional und dennoch sehr hochwertig eingerichtet. Alle Einheiten verfügen über einen Sitzbereich mit Flachbild-TV und ein eigenes Bad mit Dusche. In ausgewählten Apartments gibt es zudem eine Küchenzeile mit Geschirrspüler und Kochfeld. Das Gebäude befindet sich an der Ecke Rosenheimer Straße und Anzinger Straße, direkt angrenzend an das aufstrebende Viertel Berg am Laim. In der Nähe des Objekts gibt es derzeit zahlreiche neue Quartiersentwicklungen – unter anderem die Macherei und das Werksviertel – mit modernen Arbeitsplätzen und einem erstklassigen Gastronomieangebot. Weiterhin ist das Objekt hervorragend an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden, einschließlich des nahegelegenen Ostbahnhofs, mit direkter Verbindung zum Münchner Flughafen.