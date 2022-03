Das Family Office Hopp, die A&C Beteiligungs GmbH & Co. KG, Daniel Klußmann und Markus Graf erwerben mit ihrer Gesellschaft 7280 Improving Assets GmbH & Co. KG (7280 IA) weitere Liegenschaften mit insgesamt rund 40.000 m² in der Wächtersbacher Straße 83 in Frankfurt für einen Kaufpreis von 46,5 Mio. Euro.

