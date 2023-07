Die 7280 Improving Assets sichert sich mit den Gesellschaftern Family Office Hopp, A&C, Daniel Klußmann und Markus Graf eine weitere Büro- und Technikimmobilie in Düsseldorf und baut gleichzeitig ihr Portfolio an Telekom-Liegenschaften aus. Weitere Ankäufe für dieses Jahr sind bereits in Planung.

