Intaurus trennt sich von 71-Mio-Euro-Logistik-Portfolio

Intaurus hat ein Logistikimmobilien-Portfolio mit drei Gebäuden an einen institutionellen Investor verkauft. Einig wurden sich die Vertragsparteien Mitte August. Zum Portfolio gehören zwei gerade in Betrieb genommene Logistikcenter in Leipzig und Reichertshofen (bei Ingolstadt) sowie ein Bestandsgebäude in Leipzig. Für 71 Millionen Euro gehen dabei Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 70.000 m² und einer Gesamtgrundstücksfläche von ca. 155.000 m² auf den Käufer über. Die beiden Neubauten in Leipzig und Reichertshofen sind vollvermietet und gehören zu den „Coreports“.

