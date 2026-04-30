700 Wohnungen: Stadt und Land vollendet Buckower Felder

Am Berliner Stadtrand wächst ein neues Stück Stadt zusammen: In Buckow hat Stadt und Land eines der größten Neubauquartiere der Hauptstadt fertiggestellt. Gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und weiteren politischen Akteuren wurde das Projekt offiziell gewürdigt. Neben rund 900 Wohnungen - wovon 700 auf Stadt und Land entfallen - prägen Grünflächen, soziale Infrastruktur und ein innovatives Energiekonzept das Quartier, das gezielt auf Klimaschutz und soziale Durchmischung ausgerichtet ist.

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