700 m² Bürofläche in Leinfelden-Echterdingen vermietet

Immoraum und Engel & Völkers haben in Leinfelden-Echterdingen erfolgreich zwei Büroflächen vermietet. Ein Schmuckanbieter und ein Ingenieurdienstleister beziehen eine Fläche von insgesamt 700 m².

.

Die Schmuckmarke Vanessa Baroni ist Mieter des Objekts in der Friedrich-List-Straße 32, wo das Unternehmen rund 297 m² Bürofläche belegen wird. Vermieter der Immobilie ist ein Family Office aus Stuttgart. Immoraum war mit der Vermittlung beauftragt.



Die zweite Anmietung erfolgte in der Immobilie Humboldtstraße 35. Dort wird die Engineering People GmbH eine Bürofläche von ca. 400 m² beziehen. Seit 2003 bietet der inhabergeführte Dienstleister Ingenieurdienstleistungen und Unterstützung in der Realisierung anspruchsvoller Entwicklungsprojekte an. Vermieter ist ein institutioneller Bestandshalter. Engel & Völkers Commercial Stuttgart war beratend und vermittelnd tätig.