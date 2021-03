7.000 m² in Langenfeld vermietet

Zwei Mietvertragsabschlüssen in einer Solitärliegenschaft eines privaten Eigentümers in der Raiffeisenstraße in Langenfeld haben für Vollvermietung gesorgt.

Die H&H GmbH aus Leichlingen erweitert stufenweise ihre Lagerhauskapazitäten im Rheinland. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat d...

[…]