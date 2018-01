6M Wohnraum holt sich Verstärkung mit Nikos Kleeberg

Nikos Kleeberg

Die 6M Wohnraum AG, eine Schwestergesellschaft der GerchGroup AG aus Düsseldorf, hat zum 01. Januar ihr Team vergrößert. Nikos Kleeberg (30) wird sich künftig um die bundesweite Akquisition neuer Liegenschaften kümmern. Der Projektentwickler mit abgeschlossenem Studiengang Immobilienwirtschaft und -management (B. Sc.) arbeitete in der Vergangenheit in Köln, Hamburg und Düsseldorf. Zuletzt war er bei der Kölner Cube Real Estate und der deutschlandweit agierenden GBI AG tätig. Sein Fokus lag dabei in der Akquisition von Projekten für die Assetklassen (studentisches, gefördertes) Wohnen und Hotel.

In der Gemeinde Mainhausen im Landkreis Offenbach wird die noch junge 6M Wohnraum AG ihr erstes Projekt realisieren [6M Wohnraum startet mit erstem Projekt in Mainhausen]. Auf einem knapp 2.700 m² großen Grundstück in der Dieselstraße wird bezahlbarer Wohnraum geschaffen. Unterm Strich sind in zwei Baukörpern ca. 2.600 m² oberirdische Bruttogeschossfläche geplant. Gemäß dem Unternehmensnamen 6M sollen die Wohnungen -

- nach Baustart - dann nach einem halben Jahr bezugsfertig sein. In diesem Fall Mitte 2018.



Da laut des Projektentwicklers weitere Grundstücksakquisitionen bevorstehen, soll das Team in naher Zukunft weiter vergrößert werden. Geführt wird die Aktiengesellschaft von den Vorständen Mathias Düsterdick (Vorsitzender) und Christoph Hüttemann. Das operative Geschäft verantwortet Martin Rühlemann als Direktor/Prokurist. Der Aufsichtsrat der 6M Wohnraum AG setzt sich aus Prof. Dr. Wolfgang Schuster (Vorsitzender), Claus-Jürgen Cohausz (stellv. Vorsitzender) und Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner zusammen.