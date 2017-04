6B47 startet erstes Projekt in Berlin

Die 6B47 Germany GmbH geht ihr erstes Projekt in der deutschen Bundeshauptstadt an und hat dazu die ehemalige königliche Pulverfabrik in der Kleinen Eiswerderstraße gekauft. Auf dem gut 11.500 m² großen Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Spandauer See sollen mehr als 15.000 m² Wohn- und gut 800 m² Gewerbeflächen entstehen. Nach jetziger Planung erfolgt die Bebauung des Areals in sechs Bauteilen, in denen voraussichtlich 150 Wohneinheiten realisiert werden.

Die Bauarbeiten auf dem Grundstück sollen voraussichtlich Anfang 2018 beginnen. Für den Vertrieb der fertigen Wohnungen wird die Inventio Projektpartner GmbH aus München verantwortlich sein. Der unter Denkmalschutz stehende Wasserturm der königlichen Pulverfabrik errichtet i...

[…]