6B47 erhöht Kapital um 25 Mio. Euro

Gut 10 Jahre nach Gründung hat 6B47 Real Estate Investors Ende April mit einer signifikanten Kapitalerhöhung von 25 Mio. Euro den Grundstein für die weitere Expansion gelegt. Das frische Kapital kommt aus dem Kreis der bestehenden österreichischen Aktionäre und ist deren Reaktion auf den konsequenten Kurs des nach dem Ausscheiden des langjährigen CEO Peter Ulm [wir berichteten] neu formierten Vorstands bestehend aus Sebastian Nitsch, Friedrich Gruber sowie Kai-Uwe Ludwig.

.

Mehr als die Hälfte der erfolgten Kapitalaufstockung kommt seitens der Baustoff + Metall GmbH des Unternehmers Wolfgang Kristinus, der damit zum größten Kernaktionär aufsteigt. Die 6B47 Gründungsaktionäre Martin Huber und Erwin Krause, die sich auch substantiell an der Kapitalerhöhung beteiligt haben, folgen dem größten Einzelaktionär. Dadurch konnten die bestehenden Eigenmittel auf insgesamt 58 Mio. Euro erhöht und somit nahezu verdoppelt werden. Das frische Kapital dient der substantiellen Stärkung des Unternehmens sowie dem Ausbau der Investitionen bei Immobilienprojekten in den Kernmärkten Österreich, Deutschland und Polen.



„6B47 wurde in der turbulenten Phase der Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 mit dem Grundgedanken gegründet, Professionalität und Transparenz in einem Projektentwickler zu vereinen. Das war der Grundstein für den Erfolg und die stetige Expansion in den Jahren danach und bis heute. Gerade jetzt in der aktuellen Situation können wir mit der bereits im Vorfeld geplanten Kapitalerhöhung wieder einen wichtigen Meilenstein verbuchen. Mithilfe der gestärkten Kapitalbasis werden wir künftig unser derzeitiges Investitionsvolumen von rund 1,8 Mrd. Euro nahezu verdoppeln. Somit steigen wir in Österreich zu einem der größten nicht-börsennotierten Projektentwickler auf und können auch international weiter reüssieren“, so Sebastian Nitsch, Vorstand und Sprecher der 6B47 Real Estate Investors.



Arwed Fischer, seit Juni 2016 Aufsichtsratsvorsitzender der 6B47 [wir berichteten], bewertet diese Entwicklung als sehr positives Signal: „Die jetzige Kapitalerhöhung ist ein weiterer wichtiger Schritt in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Die Tatsache, dass es sich um Mittel bestehender Aktionäre und um ´österreichisches Kapital` handelt, bestätigt den neuen Vorstand im eingeschlagenen Weg und der strategischen Ausrichtung.“



Baustoff + Metall ist größter Kernaktionär

Mit dem B2B-Trockenbau-Fachhandel Baustoff + Metall GmbH ist erstmals auch ein strategischer Investor aus der Baubranche als Kernaktionär in die 6B47 eingestiegen. Die Baustoff + Metall Österreich als Muttergesellschaft ist komplett im Besitz der Familie Kristinus aus Wien.



6B47 beziffert Gewinnerwartung auf 4 Mio. Euro

Die Gewinnerwartung im Geschäftsjahr 2019 liegt über der letzten Prognose und lässt sich vorläufig auf rund 4 Mio. Euro beziffern. Bereits im vergangenen Jahr konnten im vierten Quartal durch erfolgreiche Verkäufe von entwickelten Projekten weitere Kapitalreserven gebildet werden. Zusätzlich zur aktuellen Kapitalerhöhung konnte sich das Unternehmen aufgrund der guten Geshäftszahlen günstig bei Banken refinanzieren. Daraus resultierend hat 6B47 bereits begonnen, eine dieses Jahr fällige Anleihe frühzeitig zurückzukaufen.



Diversifiziertes Portfolio: krisensicherer Schwerpunkt Wohnbau

Das Portfolio erstreckt sich über die krisensichere Assetklasse Wohnen bis hin zur Entwicklung von Stadtquartieren, Gewerbeflächen und zentral gelegenen Hotels. Es teilt sich aktuell wie folgt auf: 58 % Wohnen, 26 % Büro, 12 % Gewerbe und 4 % Hotel. Zum Portfolio gehört beispielsweise das Althan Quartier: Hier wird seit März 2019 in zentraler Lage im 9. Wiener Gemeindebezirk auf einem 24.000 m² großen Areal rund um den Franz-Josefs-Bahnhof bis 2023 ein innovatives, gemischt genutztes Stadtquartier mit rund 100.000 m² Nettonutzfläche realisiert [wir berichteten].



„Die Kapitalerhöhung gibt uns ausreichend Stabilität, um die für uns wichtige Expansion in Österreich, Deutschland und Polen weiter voranzutreiben und gibt uns in dieser Zeit unter Umständen sogar die Möglichkeit, bisher nicht da gewesene Opportunitäten wahrzunehmen,“ so Nitsch abschließend.