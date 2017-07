6B47 kauft Grundstück in der Berliner Europacity

Stadthafenquartier Süd

Die 6B47 Germany GmbH hat ein 1.650 m² großes Grundstück im „Stadthafenquartier Süd“ erworben, welches im neuen Berliner Quartier „Europacity“ gelegen ist. Der Projektentwickler wird auf dem Areal in der Heidestraße in direkter Wasserlage am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal rund 4.350 m² Wohnfläche schaffen. Die zeitgemäß geplant und ausgestatteten Eigentumswohnungen werden in Ost-West-Ausrichtung gebaut.

Bei dem Grundstück handelt es sich um eines von mehreren Baufeldern im Bereich eines rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Insgesamt umfasst das Planungsgebiet rund 2,3 Hektar. Vorgesehen ist dort vor allem Wohnnutzung, die von einer Kindertagestätte, kleinteiligem Einzelhandel sowie Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben ergänzt wird. Das Europaviertel selbst ist eines der größten Stadtquartiere Berlins. Es liegt zwischen Nordhafen, Heidestraße und Humboldthafen. Der Berliner Hauptbahnhof ist fußläufig zu erreichen, wodurch das Areal ideal an den Nah- und Fernverkehr angebunden ist.



„Es freut uns sehr, dass wir innerhalb weniger Monate bereits unser zweites Projekt in Berlin starten konnten. Neben den „Big Seven Städten“ Frankfurt und Düsseldorf, in denen wir schon zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt haben, werden wir unseren Fokus nun auch verstärkt auf München und Berlin legen. Durch unsere regionalen Netzwerke sind wir optimal auf die lokalen Marktbedürfnisse eingestellt, auf die wir sehr flexibel reagieren und mit unseren Projekten die betreffenden Stadtteile zum Positiven verändern werden“, freut sich 6B47 Real Estate Investors Vorstandsvorsitzender Peter Ulm.