6B47 Germany holt Robert Bambach in die Geschäftsführung

Robert Bambach

© 6B47 Real Estate Investors AG

Die 6B47 Real Estate Investors AG engagiert Robert Bambach zum 1. Juli 2022 als weiteren Geschäftsführer. In dieser Position wird er für den österreichischen Immobilienentwickler die Development- und Akquise-Aktivitäten in Deutschland verantworten.

.

„Mit Robert Bambach konnten wir einen hochqualifizierten Experten für unsere Geschäftsführung der Deutschlandgesellschaft gewinnen. Durch seine verschiedenen Stationen in der Immobilienwirtschaft ist Herr Bambach bestens in der Branche vernetzt und kann 6B47 mit seiner Expertise maßgeblich unterstützen und voranbringen“, erklärt Sebastian G. Nitsch, CEO 6B47 Real Estate Investors AG.



Robert Bambach greift auf 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich Projektentwicklung, Projektleitung, Niederlassungsleitung sowie Geschäftsführung zurück. Seine bisherigen Stationen umfassten unter anderem Hochtief Projektentwicklung [wir berichteten], Interboden [wir berichteten] sowie bei Commerz Real AG [wir berichteten], bei der Robert Bambach als Vorstandsmitglied tätig war.



Robert Bambach komplettiert damit das Management-Team der Ländergesellschaft in Deutschland und wird zusammen mit Anton Thomas Schöpkens die Geschäftsführung bilden.



Derzeit realisiert das Unternehmen in Deutschland unter anderem Projekte in Berlin, Düsseldorf und München, die Pipeline soll durch weitere Grundstücksankäufe ausgebaut werden.