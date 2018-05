6B47 feiert Richtfest für Holiday Inn Express in Wuppertaler Innenstadt

Richtfest des HolidayInnExpress

© Christoph Pförr / 6B47

Rund ein Jahr nach Beginn der Hochbauarbeiten hat die 6B47 Germany GmbH Richtfest für das 3-Sterne-Hotel Holiday Inn Express in der Wuppertaler Innenstadt gefeiert. In Anwesenheit von Bürgermeisterin Ursula Schulz wurde der Richtkranz gehisst, der die Fertigstellung des Rohbaus signalisiert. Mit dem Richtfest ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Projekt genommen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich bis Ende 2018 erfolgen.

.