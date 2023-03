6B47 feiert Dachgleiche des Sophie im Wiener Althan Quartier

Der Immobilienentwickler 6B47 Real Estate Investors AG feiert fünf Monate nach der Grundsteinlegung [wir berichteten] mit der Dachgleiche des Wohnbauprojekts Sophie einen weiteren Meilenstein im Althan Quartier. Die 2,4 Hektar große Baustelle Althan Quartier in Wien-Alsergrund verzeichnet mittlerweile insgesamt acht Kräne und ist der Fertigstellung eines der vier Bauplätze, des Wohnhauses Sophie, einen großen Schritt näher gerückt.

Am 21. März feierten der Bauherr 6B47 und der Generalunternehmer Swietelsky gemeinsam mit zahlreichen Gästen und der Baumannschaft die Dachgleiche des Projekts, bei der auch Friedrich Gruber, COO der 6B47 Real Estate Investors AG, und Erich Laller, Swietelsky Filialleiter Hochbau Ost, einige Worte an die Eingeladenen richtete.



„Das ,Althan Quartier‘ zeichnet sich durch einen vielseitigen Nutzungsmix aus. Dazu gehören auch attraktive Wohnungen mit großzügigen Freiflächen. Die hervorragende Infrastruktur, das umfangreiche Gastronomieangebot und die Anbindung zur Innenstadt und zum Flughafen runden das Angebot eines modernen Stadtquartiers perfekt ab“, kommentiert Friedrich Gruber.



Das Wohnhaus Sophie wird in der Nordbergstraße 13 errichtet und ist neben dem benachbarten Wohnbauprojekt Joseph eines von zwei Wohngebäuden im Stadtquartier. 151 moderne Wohnungen mit großzügigen Freiflächen werden realisiert. Das Gebäude bietet weiters großzügige Frei- und Gemeinschaftsflächen, wie Shared Office und Fitnessraum, Tiefgaragenstellplätze und eine Dachterrasse mit Blick über die Dächer Wiens. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2023 geplant.