6B47 entwickelt neues Stadtquartier in München-Johanneskirchen

Visualisierung des Stadtquartiers in München-Johanneskirchen

© 6B47 Real Estate Investors AG

Die 6B47 Germany GmbH hat im Münchner Stadtteil Johanneskirchen eine rund 10.000 m² Bruttogrundfläche große Liegenschaft angekauft. Das deutsche Tochterunternehmen des international tätigen Projektentwicklers 6B47 Real Estate Investors AG realisiert auf dem Grundstück an der Freischützstraße/Johanneskirchner Straße eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe. Insgesamt entstehen voraussichtlich ca. 175 Wohneinheiten und voraussichtlich ca. 15 Gewerbeeinheiten.

Die Bestandsgebäude bleiben erhalten und werden im Zuge der Projektentwicklung saniert und aufgestockt. Die Planung der gewerblichen Flächen wird auf die zukünftigen Bedürfnisse des neuen Quartiers ausgerichtet und ergänzen das vorhandene Angebot der Umgebung. Ziel ist eine Stärkung des vorhandenen Einzelhandels und die Schaffung eines attraktiven Quartierszentrums mit differenziertem Angeboten zur Nahversorgung. Entstehen wird ein zentraler Quartiersplatz, der die anliegenden Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie umliegende Grünflächen verbinden und eine hohe Aufenthaltsqualität bieten wird. Eine Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr ist fußläufig erreichbar.



„Wir greifen bei diesem Projekt die gegebenen Strukturen auf und entwickeln diese behutsam weiter. Ziel ist es dabei auch, neue Angebote für den alltäglichen Bedarf zu schaffen, die das Quartier insgesamt aufwerten und die Bedürfnissen der hier lebenden Menschen erfüllen“, sagt Kai-Uwe Ludwig, Geschäftsführer der 6B47 Germany. Bei Schaffung des Baurechts ist der Baubeginn für das vierte Quartal 2019 vorgesehen.



6B47 strebt damit die nächste große Entwicklung in der Bayerischen Landeshauptstadt an. Neben der Entwicklung in Johanneskirchen hat das Unternehmen gerade erst eine Baugenehmigung für ein Filetgrundstück in München Harlaching erhalten, wo fünf Gebäudekuben mit insgesamt 27 Wohneinheiten unmittelbar an der Isar entstehen sollen [wir berichteten].



Der Stadtteil Johanneskirchen am Stadtrand der Münchner Hauptstadt gelegen, besticht durch seine Lage zwischen dem benachbarten Stadtteil Bogenhausen, verschiedenen Naherholungsflächen sowie landwirtschaftlich genutzten Flächen. Johanneskirchen weist darüber hinaus noch viel Potential für zukünftige Neubauentwicklungen auf.



Verkäufer der Liegenschaft im Stadtteil Johanneskirchen ist die Munich Residential GmbH. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.



Rechtlich beraten wurde der Ankauf auf Käuferseite durch die Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft, die baurechtliche Beratung erfolgt durch Dr. Biedermann, Prof. Hauth & Partner Rechtsanwälte. Der Verkäufer wurde rechtlich durch Dr. Sven Wortberg vertreten. Vermittelt wurde die Transaktion durch Colliers International Deutschland GmbH.