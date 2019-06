6B47 Real Estate Investors: Peter Ulm hört als CEO auf

Der Aufsichtsrat der 6B47 Real Estate Investors AG stellt die Weichen für die Zukunft und bereitet das Unternehmen auf das bevorstehende Ausscheiden des langjährigen CEO Peter Ulm vor. Ulm hatte Ende vergangenen Jahres das Gremium darüber informiert, seinen mit Ende September 2019 auslaufenden Vertrag als CEO nicht zu verlängern und sich neuen unternehmerischen Herausforderungen zu stellen.

Mit den Vorstandsmitgliedern Sebastian Nitsch und Friedrich Gruber bleiben die beiden anderen Vorstände dem Unternehmen in ihren führenden Positionen weiterhin verbunden. Mit Wirkung zum 1. Juli 2019 wurde dazu mit Kai-Uwe Ludwig der derzeitige Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft 6B47 Germany GmbH nun auch in den Vorstand des Unternehmens berufen. Ludwig ist seit 2016 Vorsitzender der Geschäftsführung der 6B47 Germany [wir berichteten] und wird dies auch weiterhin bleiben. Durch seine Berufung in den Vorstand wird der wachsenden Bedeutung des Geschäfts in Deutschland Rechnung getragen.



„Kai-Uwe Ludwig ist ein profunder Kenner unseres größten Auslandsmarkts. Wir freuen uns, dass Kai-Uwe Ludwig seine umfassende Expertise als Projektentwickler, sein unternehmerisches Talent und seine genaue Kenntnis des internationalen Geschäfts nun auch als Mitglied des Konzernvorstands in den Dienst der 6B47 stellen wird. Peter Ulm hat hervorragende Aufbauarbeit geleistet und die Internationalisierung unseres Hauses maßgeblich gestaltet. Sein bevorstehendes Ausscheiden bietet uns eine gute Gelegenheit, die zentrale Bedeutung des deutschen Marktes für die 6B47 zukünftig auch auf der obersten Führungsebene deutlich zu machen“, so Arwed Fischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats von 6B47 Real Estate Investors AG.