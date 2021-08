6.500 Zwangsversteigerungen im ersten Halbjahr

Insgesamt wurden 6.432 Immobilien mit einem Verkehrswert von insgesamt 1,42 Mrd. Euro aufgerufen. Im Vorjahr waren es noch 7.300 Einheiten mit einem Volumen von 1,57 Mrd. Euro. Nur 50% der eröffneten Zwangsversteigerungsverfahren landen im Gerichtssaal. Der Rest wird vor der Versteigerung freihändig verkauft. Zu diesen Ergebnissen kommt die Ratinger Argetra in ihrer jüngsten Untersuchung.

Neben der schon langanhaltenden Niedrigzinsphase verhindern derzeit noch viele Corona-bedingte Stundungsverfahren einen Anstieg der Zahlen. Zudem ist die Nachfrage nach Immobilien weiterhin sehr groß. Mit den immer noch steigenden Immobilienpreisen übernehmen die Banken wieder höhere Anteile am Finanzierungsbedarf. Laufen die staatlichen Unterstützungsprogramme aus, ist mit steigender Arbeitslosigkeit und einem verstärkten Angebot am Immobilienmarkt zu rechnen. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht hat zwar vielen geholfen, die Krise zu bewältigen, aber durch die staatliche Hilfe verzögert sich der notwendige Strukturwandel in bestimmten Bereichen. Muss dann ein Kredit verlängert werden, führt die Marktschwankungsanalyse der Immobilie zu erhöhten Blankoanteilen, die sich Banken mit hohen Zinsaufschlägen bezahlen lassen. Wer das dann nicht zahlen kann, geht in die Abwicklung. Allein für den gewerblichen Immobilienbereich erwarten Experten im laufenden Jahr 2021 laut einer aktuellen Umfrage des BKS (Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e.V.) einen Anstieg des Non-Performing-Loan (NPL)-Volumens um 50%, gemäß einer aktuellen Umfrage des BKS (Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e.V.).



Seit 2017 warnt die Bundesbank vor systemischen Risiken durch zu hohe Beleihungen im Bereich der Baufinanzierungen. Bestätigung findet dies im fast 66%igen Anteil, den die EFH/ZFH und ETW am ZV-Markt haben.



Besonders fällt auf, dass der Anteil der Teilungsversteigerungen, also Versteigerungen zum Zweck der Aufhebung der Eigentümergemeinschaft aus Erbauseinandersetzungen oder Scheidungen einen Anteil an den Verkehrswerten von inzwischen 42% (VJ 37%) ausmacht.



Die Wohnkreditrichtlinie – die eigentlich Risiken verhindern soll -trifft vielfach ältere Menschen. Diese wohnen zwar in schuldenfreien Immobilien, erhalten aber keinen Kredit, wenn größere Renovierungen nötig werden. Davor sind selbst Mittfünfziger nicht gefeit, die wegen sinkender Einkünfte im Rentenalter keine Anschlussfinanzierung mehr erhalten. Selbst Forward Kredite zur Absicherung eines Zinsniveaus sind nicht für ältere Menschen erhältlich. Vermögen wird nicht mehr beliehen, wenn nicht unter Worst-Case-Betrachtung der Kapitaldienst erbracht werden kann.



NRW als bevölkerungsreichstes Land hat fast 20% Anteil am Gesamtmarkt und seit Jahren die Marktführerrolle bei Zwangsversteigerungen. Die Termine im ersten Halbjahr 2021 konzentrieren sich in der Mitte Deutschlands von West nach Ost. Betrachtet man die Anzahl der Termine pro 100.000 Haushalte, so ist die Zahl der anberaumten Zwangsversteigerungstermine zum Beispiel in Sachsen-Anhalt (33) trotz eines Rückgangs von 5% noch immer fast drei Mal so hoch wie in Bayern (12). Durchschnittlich waren bundesweit im Halbjahr 15 (VJ 18) von 100.000 Haushalten von Zwangsversteigerungen betroffen.



Zwangsversteigert werden zu ca. 66% Wohnimmobilien mit dem Löwenanteil bei Ein- und Zweifamilienhäusern, gefolgt von Eigentumswohnungen. Den Rest von 34% teilen sich die Gewerbegrundstücke, Wohn- u. Geschäftshäuser, Grundstücke und sonstige Immobilien. Die Banken dürfen gerade die Finanzierungen von EFH und Wohnungen als risikoarmes Geschäft definieren. Aber genau hier steigen seit Jahren die Risiken. Damit sind Wohnimmobilien erneut die am häufigsten versteigerten Immobilienarten.



In Hamburg wurden die höchsten Verkehrswerte mit durchschnittlich über 1.100.000 Euro je Immobilie aufgerufen. Bereinigt um zwei Großobjekte liegt der Durchschnitt noch bei 712.000 Euro und Hamburg damit auf Platz 2 hinter Berlin. Thüringen bildet das Schlusslicht mit Durchschnittswerten von 66.000 Euro.



Der Bundesdurchschnitt lag bei 221.091 Euro, nach 214.031 Euro im Vorjahreszeitraum. In Bayern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland sind die durchschnittlichen Verkehrswerte rückläufig, während in den anderen Ländern höhere Werte festgesetzt wurden.



Bei den vierzig Städten mit den meisten Terminen führt wie 2020 Chemnitz, gefolgt von Leipzig, Berlin und Duisburg. An den untersuchten 40 Standorten, die etwa 18% der Bevölkerung repräsentieren, werden 30% aller Immobilienversteigerungen und damit deutlich mehr Zwangsversteigerungen durchgeführt als im Bundesschnitt. Neu in der Blacklist der Top 40 Zwangsversteigerungsschwerpunkte sind u.a. Hannover, Kaiserslautern, Ingolstadt und Heidelberg. Dafür fielen aus der Liste die Städte Hof, Wuppertal, Bitburg und Mönchengladbach. Bemerkenswert: von den 40 Städten haben 14 unter 50.000 Einwohner.



Fazit

Im ersten Halbjahr 2021 haben die Gesamtwerte der versteigerten Verkehrswerte um 9,7% auf 1,42 Mrd. Euro abgenommen. Dass das Volumen weniger stark abnahm als die Zahl der Objekte liegt daran, dass die durchschnittlichen Verkehrswerte um 3,3% höher festgesetzt wurden. Mit einbrechender Konjunktur und erhöhten Arbeitslosenzahlen werden wieder mehr Zwangsversteigerungen erwartet. Die Corona-bedingten Kündigungen erwarten wir erst ab der zweiten Jahreshälfte 2021 und insbesondere in 2022, da die Bearbeitungszeiten sehr lang sind. Die auch politisch gewollte Niedrigzinsphase hält die Nachfrage nach Immobilien weiterhin hoch. Die niedrigen Renditen lassen allerdings keinen Spielraum für höhere Zinsen



Die aktuell ausgewerteten Verfahren zeigen, dass die Teilungsversteigerungen, also Versteigerungen zwecks Auflösung der Eigentümergemeinschaft aus Ehe- und Erbengemeinschaften prozentual stark zunehmen. Im ersten Halbjahr 2021 wurden über 590 Mio. Euro Verkehrswerte aus diesem Segment aufgerufen, das waren 42% (VJ 37%) aller Termine. Dies betraf 54% aller Grundstücke und 34% aller EFH/ZFH.



Das heutige Zinsumfeld ist weiterhin dafür prädestiniert, um in Immobilien selektiv zu investieren. Zwangsversteigerungsobjekte werden vermehrt nachgefragt, weil auf dem normalen Markt kaum noch bezahlbare Immobilien zu finden sind. Die Verkehrswert-Festsetzungen liegen i.d.R. unter den regulären Marktwerten. Damit bieten sich nicht nur für Eigennutzer, sondern auch für Investoren sehr gute Renditechancen, zumal Makler und Notarkosten entfallen.