5QRE erwirbt Pflegeheim in Schkeuditz

Die Five Quarters Real Estate AG baut den Bestand des Fonds „5QRE Healthcare Infrastructure Deutschland 01“ weiter aus. Die Hamburger Immobiliengesellschaft hat einen Kaufvertrag über den Bau eines Pflegeheims mit 120 Einzelzimmern im sächsischen Schkeuditz geschlossen. Der Baubeginn ist noch im Sommer 2023 geplant.

