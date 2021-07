5QRE erwirbt Pflegeheim in Niedersachsen für 11 Mio. Euro

Die Five Quarters Real Estate (5QRE) hat für ihren Fonds „5QRE HealthCare Infrastructure Deutschland O1“ eine stationären Pflegeeinrichtung mit 93 Betten in Nenndorf für ca. 11 Mio. Euro erworben. Die verbleibende Mietlaufzeit (WAULT) für das Objekt mit 4.200 m² Nutzfläche beträgt 23 Jahre. Die TSC Real Estate hat den Erwerb als Asset Manager betreut.

.

Die Einrichtung im Unlandsweg 1 befindet sich auf einem 8.873 m² großen Grundstück in Nenndorf, im Landkreis Wittmund, ca. 15 km entfernt von der Nordsee. Die stationäre Pflegeeinrichtung ist zentral innerhalb der Gemeinde gelegen, eine Bushaltestelle ist ca. 100 Meter vom Objekt entfernt.



Die Grundversorgung des täglichen Bedarfs ist in fußläufiger Entfernung vorhanden, weitere Geschäfte wie Apotheken, ärztliche Einrichtungen und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im direkt angrenzenden Westerholt.



Die seit 2005 etablierte Pflegeeinrichtung verfügt derzeit über 45 Pflegebetten, verteilt auf 33 Einzelzimmer und 6 Doppelzimmer. Um dem hohen lokalen Bedarf nach Pflegeplätzen zu entsprechen, wird die Pflegeeinrichtung derzeit bei laufendem Betrieb auf insgesamt 93 Pflegebetten und damit zusätzliche 48 Einzelzimmer erweitert. Die Fertigstellung der Erweiterung ist bis spätestens Ende 2022 geplant. Betreiber der Einrichtung ist Convivo.



Die Investitionsstrategie des erwerbenden Immobilien-Spezialfonds „5QRE HealthCare Infrastructure Deutschland O1“ wurde durch TSC Real Estate entwickelt und wird gemeinsam mit Five Quarters Real Estate AG (5QRE), einer Immobiliengesellschaft (KVG) für institutionelle Anleger mit Sitz in Hamburg, realisiert. Der Immobilien-Spezialfonds ist ein auf deutsche institutionelle Investoren zugeschnittenes Investitionsvehikel mit einer auf ein breites Spektrum von Gesundheitsimmobilien ausgerichteten Investitionsstrategie, welche neben den üblichen Arten von Seniorenimmobilien wie stationären Pflegeheimen und Betreuten Wohnanlagen auch Einrichtungen zur medizinischen Grundversorgung wie Ärztehäuser und Medizinische Versorgungszentren sowie Reha- und Therapiezentren umfasst. Dabei spielt auch die Erfüllung von Aspekten der Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle. In diesem Zusammenhang erarbeitet TSC Real Estate derzeit als Partner des ESG Circle of Real Estate im Rahmen der ECORE-Initiative einen Kriterienkatalog zur Erfüllung nachhaltiger Aspekte speziell für Gesundheitsimmobilien.



Bei dieser Off-Market-Transaktion wurde TSC von JLL, pflegemarkt.com sowie Lambsdorff Rechtsanwälte beraten.