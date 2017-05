„52HI“: Show-Performance zur Grundsteinlegung in der Kölner City

Mit Sicherheit war es einer der am meisten fotografierten Bauzäune, den es in Köln je gegeben hat - heute nun soll die Grundsteinlegung für das neue architektonische Juwel in der Domstadt-City ebenfalls als kleine Show inszeniert werden: Art-Invest Real Estate hat sich denkbar alle Mühe gegeben, das „52HI“ an der Hohe Straße 52/Gürzenichstraße schon vor der Eröffnung zu einem stadtbekannten Shoppingpalast zu machen. Der fünfstöckige, spitze Komplex mit Stiladaptionen an die Warenhäuser der 20er Jahre soll im dritten Quartal des Jahres ans Netz gehen.

Formgebung und Fassade des neuen „Schmuckstückes“ der Kölner City-Süd stammen aus der Kreativschmiede des Berliner Architektenbüros Kuehn Malvezzi. 65 Meter umlaufende Sch...

Fotos: Architekturbüro Kuehn Malvezzi



[…]