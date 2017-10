„LogInn & Celebrate“, das war das Motto vergangenen Freitag in der Fuggerstraße 3 in Leipzig. Gemeinsam mit interessierten Bürgern, Firmen-Nachbarn, Projektbeteiligten und Verantwortlichen der Stadt Leipzig haben die Achat Hotels Deutschland den Markenstart von LogInn by Achat gefeiert. Die Re

[…]