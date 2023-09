500. Filiale: Action eröffnet in Düsseldorf

Der Non-Food-Discounter Action feiert am 21. September 2023 die Eröffnung seiner bundesweit 500. Filiale in der Aachener Straße 70 in Düsseldorf. Hierfür hat das Unternehmen 780 m² Ladenfläche angemietet.

.

„500 Filialen sind für uns ein bedeutender Meilenstein, der aber bei weitem kein Ende markiert. Wir glauben, dass der deutsche Markt ein enormes Potenzial für viele weitere Standorte hat und möchten noch viel mehr Menschen ein Einkaufserlebnis bei Action anbieten“, so Heiko Großner, Geschäftsführer Action Deutschland. Die Filiale in Düsseldorf ist bereits die dritte Filiale in der Landeshauptstadt und die 160. in Nordrhein-Westfalen. Doch auch in allen anderen Bundesländern ist das Unternehmen aktiv. „Wir möchten auch in Zukunft weiterhin stark expandieren, insbesondere in Städten und Regionen, wo wir bislang noch weniger präsent sind“, so Großner.