5. Immobilien-Dialog Wirtschaftsraum Düsseldorf in diesem Jahr komplett virtuell

Auch in diesem Jahr trafen sich Vertreter der Düsseldorfer Immobilienbranche zum jährlich stattfindenden „Immobilien-Dialog - Wirtschaftsraum Düsseldorf“. Obwohl das alljährliche Treffen der Düsseldorfer Immobilienbranche inzwischen zur Tradition geworden ist, war das Format coronabedingt neu: komplett virtuell. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat die Düsseldorfer Immobilienbranche begrüßt und damit den Startschuss zu einem Programm mit vielfältigen Themen gegeben.

.

„Die Stadt bleibt ein verlässlicher Partner für die Immobilienwirtschaft und natürlich auch für andere Branchen, etwa als Auftraggeberin für die Bauwirtschaft und das Handwerk. Wir müssen öffentliche Investitionen in der Krise aufrechterhalten. Alles andere wäre ein fatales Signal“, richtete sich Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller an die Immobilienbranche.



Stadtplanungsdezernentin Cornelia Zuschke erläuterte, welche Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen sind und welche Chancen sich für eine Stadt wie Düsseldorf ergeben. Wie wird Düsseldorf in Zukunft aussehen? Wie baut man diese kompakte und gemischte Stadt weiter? Sind es die Stadtquartiere, die ihren Bewohnerinnen und Bewohnern Lebensqualität sichern? Das war eines der großen Themen, das in verschiedenen Vorträgen und einem Diskussionspanel beleuchtet wurde.



Lebhaft wurde auch darüber diskutiert, ob sich das Homeoffice halten oder welche Arbeitsform sich langfristig durchsetzen wird. Vor allem die Frage, wie viel Fläche das Büro der Zukunft braucht und was der richtige Mix ist, beschäftigte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.