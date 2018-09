Über 400 Teilnehmer werden am 06. September 2018 in den Flottmann-Hallen in Herne zur 5. Auflage der Immobilienkonferenz-Ruhr erwartet, die inzwischen ein fester Bestandteil der Immobilienbranche in der Metropole Ruhr ist. Neben den Themenschwerpunkten Verkehr, Wohnen, Start-ups und Gewerbeparks, wird auch mit Spannung die zweite Vergabe der Immobilienköpfe des Ruhrgebietes erwartet.

